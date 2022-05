Săptămâna începe cu cer mai mult senin Luni, cerul mai mult senin ne va face ziua mai frumoasa. Soarele rasare la ora 06:13. In zonele joase vor fi condiții de ceața, apoi se va incalzi treptat. Spre a doua parte a zilei se va innora, iar spre seara se așteapta ploi ușoare de scurta durata pe arii restranse, mai ales in zonele deluroase inalte. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari temporare la munte. Soarele va apune la ora 20:37. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 8 și 10 grade, iar cele maxime vor urca peste 19 grade. Marți, cerul va fi parțial noros. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

