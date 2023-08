Săptămâna Festivalului Korean Days Timp de șapte zile, bucureștenii pot sa participe la Festivalului Korean Days, organizat in parteneriat cu municipalitatea orasului sud-coreean Mungyeong. Evenimentul, care a debutat, marți, are loc in cadrul complexului Therme Bucuresti și ține pana pe 21 august. Pe intreaga durata a festivalului, vizitatorii se pot bucura de preparate sud-coreene pregatite de maestri bucatari sositi special din Coreea de Sud. Nu vor lipsi nici ceremonia ceaiului, demonstratii de arta ceramica traditionala, degustari de bauturi din fructul Omija, supranumit si “fructul cu 5 arome”, ritualuri in sauna cu plante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

