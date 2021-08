Saptamana a inceput prost pentru giganții Steaua și Dinamo. Militarii au fost eliminați din cupa, iar „cainii” au pierdut in Ștefan cel Mare cu Mioveni. Dinamo a continuat la fel de slab, iar in debutul etapei a șasea din Liga 1 a pierdut din nou (0-3) și cu Farul lui Gica Hagi. Steaua iese prematur […] Articolul Saptamana de fotbal. Steaua, neinvinsa in Liga 2. Dinamo, doua infrangeri apare prima data in Curierul National .