Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de filmare s-a apropiat de lava fierbinte care curge din muntele Etna din Italia, cel mai inalt și mai activ vulcan din Europa. Vulcanul de 3.330 de metri inalțime a intrat din nou in acțiune in ultimele saptamani, aruncand lava și cenușa deasupra insulei mediteraneene Sicilia. Echipa „Etna…

- Cel mai inalt vulcan activ din Europa, Muntele Etna, din Italia, a erupt, prezentand „o expoziție uimitoare” vineri (20 mai), cu lava fierbinte și pene de fum care scapa cațiva metri in sus pe cerul apusului și lava roșie care curge pe munte in timpul nopții, indreptandu-se spre „Valea Leului”. Vulcanul…

- Președinele Federației Romane de Box, deputatul Vasile Catea a candidat și a fost ales cu in Bordul Director al Federației Europene de Box In cadrul congresului care a avut loc astazi la Assisi ,Italia, deputatul PSD de Iași a fost ales in conducerea Federației Europene de Box. Vasile Catea a candidat…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, au aratat miercuri datele din industrie, citate de Reuters. Fii la curent cu cele…

- Ministrii de externe ai tarilor din Uniunea Europeana vor analiza luni, la Luxemburg, al saselea pachet de sanctiuni contra Moscovei, dar chestiunea eventualei opriri a achizitiei de petrol si gaz din Rusia inca ii divizeaza pe Cei 27, informeaza AFP. ”Am impus sanctiuni grele contra Rusiei si suntem…

- Ungaria, o „tara prietenoasa” cu Rusia, a decis sa „sparga” blocada europeana si sa-i faca pe plac lui Vladimir Putin. In timp ce la nivel de UE s-a decis ca nu se accepta schimbarea contractului, care prevede euro si dolari in schimbul gazelor provenite din Rusia, Ungaria lucreaza la o solutie tehnica…

- „Sunt deosebit de fericit ca am fost invitat la discuții inca de la inceputurile formațiunii. Ii felicit pentru congres pe George Simion. Sunt un susținator al AUR, nu membru. Este un partid care a aratat ca are interes național: cetațenii Romaniei, dar și in context internațional, cu partenerii noștri…

- Razboiul din Ucraina ne-a adus ingrijorari și mai mari, dar noi vești incep sa apara pe frontul pandemiei. Și nu sunt deloc bune. Saptamana care s-a incheiat a adus un nou varf de infectari și spitalizari in țari ca Regatul Unit, Irlanda, Țarile de Jos, Elveția și Italia.