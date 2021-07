Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora pentru toți fanii super concursului Survivor Romania 2021. Deși Kanal D ține inca ziua secreta, am aflat cand are loc mare finala Survivor Romania 2021. Finala Survivor Romania 2021 a fost stabilita in funcție de celelalte evenimente importante care sunt transmise la televizor,…

- Se strang randurile la Survivor Romania 2021. In ediția difuzata duminica seara, Faimoșii au ramas fara un coechipier, dupa ce au pierdut și vineri, și sambata, jocurile pentru imunitate. Din cei trei Faimoși ramași in joc, Elena Marin, Zanni și Sebastian Chitoșca, eliminat a fost cel din urma, pentru…

- Elena Marin e in pericol de eliminare de la „Survivor Romania”. Concurenta din echipa Faimoșilor se teme ca poate parasi competiția din Republica Dominicana și ca poate rata marea finala care se apropie cu pași repezi. Faimoșii au pierdut in fața Razboinicilor al doilea joc de imunitate de saptamana…

- Faimoșii și Razboinicii se lupta pentru primul joc de imunitate al saptamanii la Survivor, iar miza este una importanta. Vineri se joaca primul joc de imunitate al saptamanii. McDonald’s a ajuns la Survivor Romania Cele doua echipe sunt pregatite sa dea tot ce e mai bun pe trasee, mai are ca miza pusa…

- Ștefan Ciuculescu este in pericol de eliminare la „Survivor Romania”. Faimoșii au fost nevoiți sa faca nominalizari in ediția din 12 iunie, iar el a fost propus pentru a parasi competiția. Faimoșii au pierdut al doilea joc de imunitate de saptamana aceasta de la „Survivor Romania” și au fost nevoiți…

- A fost panica la Survivor Romania, la Consiliul de Nominalizare. Dupa ce Faimoșii au pierdut al doilea joc de imunitate din aceasta saptamana, un incident șocant s-a petrecut sub ochii lui Daniel Pavel. Clipe de panică la Survivor România Dupa un schimb de replici intre Elena Marin și Zanni, Faimoșii…

- Andreea Lodba din echipa Faimoșilor de la „Survivor Romania” 2021 a fost eliminata in ediția din 30 mai. Concurenta a izbucnit in lacrimi cand a aflat ca ea trebuie sa paraseasca concursul. A facut și cateva declarații. Concurenții propuși spre eliminare in saptamana care tocmai a trecut la „Survivor…

- Drumul ei in competiție a luat sfarșit! Mellina a fost eliminata de la „Survivor Romania” . Razboinica a facut primele declarații dupa ce a auzit verdictul, dupa ce prezentatorul Daniel Pavel a afirmat ca ea e concurenta care parasește concursul. Cele doua echipe au facut nominalizari și saptamana aceasta,…