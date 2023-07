Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a tradiționalei sarbatori pastorale „SANTILIA-NEDEIA MOCANEASCAale” organizata in Valea Zanelor din Voinești-Covasna, de Asociația Cultural-Creștina „Justinian Teculescu” (ACCJT), va avea loc duminica, 16 iulie a.c.. La fel ca-n vremurile de demult, cand „mocanii se adunau in mijlocul…

- Sala Festiva a UMFST G.E. Palade Targu Mureș a gazduit miercuri, 5 iulie 2023, evenimentul de acordare a diplomelor de doctor doctoranzilor care au susținut public teza de doctorat in perioada octombrie 2022 – aprilie 2023 și care au fost confirmați prin Ordin de Ministru. „Evenimentul s-a desfașurat…

- „Nedeia mocaneasca”, una dintre cele mai vechi sarbatori pastorale din zona Arcului Carpatic, va avea loc in acest an pe 16 iulie, in Valea Zanelor din Voinesti-Covasna, in cadrul acesteia urmand sa fie prezentata, printre altele, expozitia foto-documentara „Pastoritul in S-E Transilvaniei”, realizata…

- Un grup de militari din judetul Covasna, insotit de cativa civili iubitori de drumetii montane, va urca joi, 22 iunie, pe varful Caraiman din Muntii Bucegi, pentru a duce drapelul tricolor la Crucea Eroilor. Comandantul Centrului Militar Judetean si al Garnizoanei Sfantu Gheorghe, lt col Dorin Neagu…

- Suveranul britanic s-a plimbat, sambata, pe strazile din satul Valea Zalanului, județul Covasna. Imbracat lejer, regele a fost impinat de localnici cu flori și a fost aplaudat. El a stat de vorba cu satenii și turiștii veniți special sa il vada, dar a vizitat și cateva locuri pitorești din zona. Charles…

- Toate județele din regiunea Centru (Covasna, Mureș, Brașov, Harghita, Sibiu și Alba) au o rata a mortalitații infantile, pentru anul 2021, mai mare decat media pe țara – 5,2 la mie, potrivit datelor definitive oferite de Institutul National de Statistica-INS. In interiorul regiunii sunt cateva disparitați…

- Robert și Norbert sunt doi covasneni care lucreaza de luni bune pentru a crea soluții de promovare și rezervare online in domeniul turismului, mai ales in Transilvania, in așa fel incat romanii sa-și cunoasca mai bine țara. Proiectul, care are deja o prima parte finalizata prin lansarea unui blog despre…