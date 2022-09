Stiri pe aceeasi tema

- La ora 13, in fata reprezentantilor mass-media, primarul Mihai Chirica va semna autorizatia de construire pentru proiectul „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare". Vor fi prezenti directorul general al aerogarii iesene, Romeo…

- Aeroportul Internațional Iași și Consiliul Județean au sarbatorit momentul, intr-un cadru festiv, și au premiat pasagera cu numarul un milion, care a fost transportata de catre operatorul Austrian Airlines, pe ruta directa Viena – Iași. Dupa debarcare, pasagera a fost felicitata și premiata de catre …

- Luna trecuta, Aeroportul Iasi a doborat inca un record: traficul de pasageri a depasit pragul de 180 de mii (imbarcati si sositi). Precedentul record fusese stabilit tot luna trecuta, cand s-a stabilit numarul exact al calatorilor care au parcurs procedurile de imbarcare sau de sosire pe aerogara ieseana…

- „Aveti tulburari de comportament?", l-a intrebat exasperat un consilier dupa o noua tirada a presedintelui CJ. Costel Alexe nu a putut sa explice de ce s-au cheltuit doar 16 la suta din bugetul de investitii al administratiei judetului. Cu o zi inainte, primarul Mihai Chirica a prezentat foarte clar…

- Astazi incepe organizarea de santier la Aeroport, in proiectul de construire a terminalului de pasageri T4. Amintim ca licitatia a fost castigata de asocierea condusa de Strabag. Acelasi constructor se va ocupa de dezafectarea sediului Aviatiei Utilitare, cladire nefolosita de peste 10 ani aflata in…

- Contractul de modernizare a ultimului lot iesean al Axei rutiere Iasi-Suceava a fost semnat la sediul Consiliului Judetean Contractul de executie a lucrarilor de modernizare a Lotului 3 al Axei Rutiere Strategice Iasi-Suceava a fost semnat la sediul Consiliului Judetean. Asa cum am relatat, licitatia…

- Aeroportul Iași a inregistrat un nou record in ceea ce privește traficul de pasageri in luna iunie. Datele arata un flux de 172.500 pasageri imbarcați și debarcați de pe Aeroportul Iași in luna precedenta. Cifrele inregistrate vin dupa ce, in luna mai a acestui an, Aeroportul Iași a atins un alt record…