Santi Potros, liderul istoric al ETA , eliberat din închisoare Potros a fost condamnat in Spania mai ales pentru participarea la cel mai sangeros atentat comis de aceasta grupare armata. El a stat 30 de ani dupa gratii, informeaza AFP. Imbracat intr-o tinuta sport, el a parasit in cursul diminetii inchisoarea Topas (din provincia Salamanca) cu un autoturism si insotit de trei persoane, fara sa faca declaratii presei. Santiago Arrospide Sarasola a fost condamnat in mai multe procese, primind in total aproape 3.000 de ani de inchisoare, dar a fost eliberat dupa 30 de ani, perioada maxima de detentie in Spania. Eliberarea, critici intense … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

