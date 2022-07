Santana isi amana concertele din turneu. Ce i-au recomandat medicii muzicianului Legendarul chitarist american Carlos Santana si a amanat urmatoarele 6 concerte din turneul sau din acest an, dorind sa se recupereze complet dupa episodul in care a lesinat pe scena, intr un concert din Michigan, transmite DPA.Ce i au recomandat medicii Medicii i au recomandat muzicianului in varsta de 74 de ani sa se odihneasca pentru a se reface complet.Reprezentantii lui Santana au anuntat ca artistul se simte bine si a fost internat intr un spital pentru un examen medical amanuntit dupa inc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

