- Rusia a oprit, de miercuri, furnizarea gazelor catre Polonia și Bulgaria, Gazprom aplicand directiva prezidențiala a președintelui rus Vladimir Putin de a livra gaze doar daca plata este facuta in ruble de catre țarile considerate „neprietenoase”, noteaza economedia.ro. Ungaria primește gaze normal,…

- Varșovia spune ca „se va descurca”, dupa ce Rusia a taiat livrarile de gaz catre Polonia miercuri dimineața, relateaza BBC.Gazprom a anunțat ieri Polonia și Bulgaria ca va opri furnizarea de gaz catre țarile „neprietenoase” care refuza sa plateasca in ruble.

- Statul roman si companiile de pe teritoriul Romaniei nu au au contracte directe cu Gazprom, iar Romania sustine luarea unei pozitii unitare a Uniunii Europene in fata "santajului Rusiei" de a plati gazele in ruble, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Noul act de santaj al Rusiei a fost livrat…

- Reducerea importurilor de gaze rusești este presanta, in special pentru țarile din centrul și sud-estul Europei, acestea fiind printre cele mai dependente de Moscova pentru a-și asigura nevoile energetice și, prin urmare, printre cele mai expuse unei posibile intreruperi a aprovizionarii, scrie EFE,…

- „Potrivit Articolului 5 din tratatul NATO, orice stat membru care este atacat, organizația intervine. Exista și Articolul 4 care spune ca exista consultari intre statele membre. Am vazut ca Germnaia și Croația au declarat foarte clar ca nu se vor implica pentru Ucraina, la fel și Bulgaria, care a declarat…