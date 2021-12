Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor adulte aflate in risc de saracie ale caror parinti au avut un nivel redus de educatie (37,4%), aproape dubla fata de media de 20,3% inregistrata in anul 2019, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ, doar 9,3% dintre…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la ponderea persoanelor adulte aflate in risc de saracie ale caror parinti au avut un nivel redus de educatie (37,4%), aproape dubla fata de media de 20,3% inregistrata in anul 2019, arata datele publicate marti de Eurostat.

- Testele de saliva pentru depistarea elevilor infectați cu coronavirus au ajuns in sfarșit in școli dupa o lunga perioada de așteptare, dar nu in forma așteptata. Fiecare componenta a venit separat, in cantitați mari, astfel ca reambalarea testelor intr-un kit complet pentru fiecare elev in parte…

- Parintii care trebuie sa supravegheze copiii in cazul in care cursurile sunt suspendate pot beneficia de zile libere platite, insa pe durata vacantelor scolare masura nu se aplica. “Zilele libere se acorda obligatoriu de catre angajator numai unuia dintre parinti, in cazul familiilor care au copii mai…

- Cum iși pot lua parinții zile libere, cand cursurile se muta in ONLINE pentru copiii lor Cum iși pot lua parinții zile libere, cand cursurile se muta in ONLINE pentru copiii lor Parinții care trebuie sa supravegheze copiii in cazul in care cursurile sunt suspendate pot beneficia de zile libere platite,…

- "Acum este atat de rau, incat noi, la Institut (Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului - n.r.), suntem plini. Etajul de copii cu maladie SARS-CoV-2, ei si parintii lor, e plin. Nu mai avem pe unde sa-i punem. Lumea nu realizeaza ca am ajuns in situatia de a trebui sa ne gandim pe cine…

- "Acum este atat de rau, incat noi, la Institut (Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului - n.r.), suntem plini. Etajul de copii cu maladie SARS-CoV-2, ei si parintii lor, e plin. Nu mai avem pe unde sa-i punem. Lumea nu realizeaza ca am ajuns in situatia de a trebui sa ne gandim pe cine…

- Ministerul sanatații a anunțat intr-un comunicat de presa ca, incepand de luni, 13 septembrie, parinții infectați cu coronavirus vor putea fi tratați in secțiile de pediatrie unde se afla internați și copiii lor, daca forma lor de boala nu este grava, potrivit Digi24.Potrivit ministerului sanatații,…