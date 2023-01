Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Comisiei pentru Politica Externa din Camera Reprezentantilor din SUA, Mike McCaul, crede ca sansele de a avea un conflict militar cu China din cauza Taiwanului "sunt foarte mari", declaratiile sale intarind opiniile exprimate anterior de un general american.

- Un general american a avertizat despre riscul mare de razboi cu China in 2025 - cel mai probabil in jurul Taiwanului - si a indemnat ofiterii sa fie pregatiti pentru lupta inca din acest an, relateaza AFP. „Sper ca ma insel. Instinctul imi spune ca vom lupta in 2025", scrie Michael Minihan, generalul…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a incheiat prima zi a noii legislaturi fara a reusi sa aleaga presedintele institutiei, pe fondul disensiunilor din Partidul Republican, informeaza publicatia The Hill.

- Cel mai larg indice al actiunilor din regiunea Asia-Pacific din afara Japoniei, MSCI, a crescut cu 0,04%, in timp ce indicele actiunilor globale a urcat cu 0,18%. Indicele paneuropean STOXX 600 a avansat cu 0,8%, recuperand o parte din pierdere de aproape 12% din 2022, lovit de inasprirea agresiva a…

- Președinta statului Taiwan, Tsai Ing-wen, anunța ca din 2024 țara sa Taiwanul isi va extinde serviciul militar obligatoriu la un an, de la patru luni. Masura va fi implementata pe fondul intensificarii amenintarii asupra insulei din partea armatei chineze, a declarat marti presedinta taiwaneza Tsai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post" care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Aceasta vizita in…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri, la Bucuresti, ca reprimarea de catre China a protestelor impotriva restrictiilor sanitare anti-COVID este un semn de slabiciune din partea liderilor comunisti, transmite AFP. Oamenii din toate tarile au dreptul sa isi exprime frustrarea…