- Surprize pentru cei mici (și pentru cei mari) la Dambovița Mall din Targoviște! Sambata, 8 aprilie, noi activitați interesante ii așteapta pe copiii pe care parinții sau bunicii ii aduc la mall. De la ora 11:00 – ateliere de creație: Micul Bijutier și Flori in Acuarela. Copiii vor invața sa confecționeze…

- Pata Rat, groapa de gunoi a Clujului și locul unde traiesc aproximativ 1.500 de romi, ar putea avea in viitorul apropiat o „mini” gradinița, un loc unde copiii nascuți aici ar putea avea o șansa la educație.

- Sambata, 4 martie, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan" Parteștii de Jos a gazduit etapa județeana a Concursului Național de Matematica „Olimpiada Satelor din Romania", la care au participat 132 de elevi.Concursul Național de Matematica pentru clasele V-VIII „Olimpiada ...

- Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, Iulian Cristache, considera ca marea problema la proiectul legilor Educatiei, prezentat lui de ministrul Educatiei Ligia Deca, este la partea de Evaluare Nationala si la admiterea la liceu, explicand motivul. “Problema este la partea de Evaluare…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) din Iasi a publicat lista posturilor pentru anul scolar 2023-2024. Vor fi aproape 3.000 de posturi disponibile in institutiile de invatamant din judetul Iasi. Numarul posturilor disponibile in anul scolar 2023-2024 in mediul urban si rural este aproximativ egal. Astfel,…

- Elevii și preșcolarii suceveni pot beneficia de consiliere psihologica și psihoterapie in mod gratuit, prin intermediul programului guvernamental „Din grija pentru copii".Copiii care vor fi inscriși in program vor beneficia de 10 ședințe de cate 50 de minute, pentru o perioada de cel ...

- La 9 ani de la inființarea proiectului și al Asociației Culturale Carțile pe Fața, Victor Miron aduce micilor cititori de la sate o mare surpriza: un nou BookTruck plin cu carți, povești și invitați speciali.

- Procentul copiilor care merg la gradinita in Romania a scazut si este mult sub media europeana. World Vision Romania si Fundatia OMV Petrom lanseaza cel mai amplu proiect dedicat prescolarilor din tara noastra, cu 60.000 de copii si 10.000 de parinti inclusi. Romania se numara printre țarile UE unde rata…