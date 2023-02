Stiri pe aceeasi tema

- Biletele individuale pentru editia 2023 a Festivalul International 'George Enescu' (27 august - 24 septembrie) vor fi puse in vanzare la 1 februarie, incepand cu ora 12,00, pe www.eventim.ro, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Co-creatoarea serialului SF american ''Westworld'', Lisa Joy, va prezida juriul competitiei internationale a festivalului Series Mania, care va avea loc la Lille, in nordul Frantei, intre 17 si 24 martie, au anuntat miercuri organizatorii manifestarii, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Simona Halep a lasat masca pe toata lumea. Aparitie absolut incredibila a romancei in plin scandal de dopaj. Fanii campioanei noastre au fost socati. Vezi AICI imaginile virale ale inceputului de an cu Simona Halep... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Si dansatorii de la Lord of The Dance revin in Capitala, cu spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations", programat initial pe 18 septembrie…

- Polițiștii galațeni fac ancheta dupa ce persoane necunoscute au intrat in birourile Consiliului Județean Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Reprezentantii prestigiosului Festival de la Salzburg au anuntat joi ca scriitoarea rusa de dramaturgie Marina Davidova, care este si critic de teatru si locuieste in exil de la inceputul razboiului din Ucraina, a fost numita in functia de director teatral al evenimentului, informeaza AFP. Fii…

- Cele mai recente filme poloneze, premiate la festivaluri importante din Polonia si din lume, vor putea fi vazute, online, pe platforma TIFF Unlimited, in perioada 17-20 noiembrie, la cea de-a 18-a editie a Festivalului de Film Polonez CinePOLSKA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…