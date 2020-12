Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin Covid-19 experimental dezvoltat de Sanofi și compania britanica GlaxoSmithKline a aratat un raspuns imunitar insuficient in rezultatele testului clinic, a declarat, vineri, producatorul francez de medicamente, transmite Reuters.

- Ford Motor a anuntat ca lansarea SUV-ului Bronco, unul din cele mai asteptate vehicule ale producatorului auto din ultimii ani, va fi intarziata pana in vara anului viitor, din cauza problemelor logistice provocate sectorului auto de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit EFE si Reuters. Initial…

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson (JNJ) spera sa aiba rezultatului testelor clinice ale vaccinului sau anti-Covid-19 ”la sfarsitul lui ianuarie”, a anuntat azi directorul stiintific al grupului, Paul Stoffler, la o reuniune a International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va organiza pana la sfarșitul anului o reuniune extraordinara pentru a decide soarta comercializarii vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, transmite AFP, citata de agerpres . „Daca informatiile prezentate sunt…

- Fondatorul și directorul BioNTech, Ugur Sahin, spune ca lansarea vaccinului impotriva COVID-19 in luna decembrie a acestui an este posibila, a anunțat AFP pe Twitter. Maine va fi depusa cererea pentru autorizare in SUA, iar saptamana viitoare, in Europa, a spus el.

- Comisia Europeana a incheiat contractul cu Pfizer și BionTech pentru vaccinul anti-Covid. Primele livrari ar putea fi facute la sfarșitul anului, sub rezerva obținerii tuturor aprobarilor. Contractul este pentru 200 de milioane de doze, cu o optiune de inca 100 de milioane. Comisia a negociat in numele…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca in prezent se fac teste in cadrul Institutului la vaccinul gripal, iar daca acestea vor fi reusite si produsul va fi unul sigur, atunci anul viitor se va putea iesi pe…

- Donald Trump s-a aratat foarte deranjat cand a aflat ca miercuri seara s-a lansat un avertisment dat de catre directorul Centrului american pentru controlul și prevenirea bolilor, privind vaccinul pentru Covid-19.