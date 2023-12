Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii Sanitas anunta, miercuri seara, ca au decis declansarea conflictului colectiv de munca, nemultumiti de discutiile de la Guvern. De luni, se vor strange semnaturi, potrivit news.ro”Consiliul National al Federatiei SANITAS intrunit astazi, 13 decembrie si incheiat acum, a luat act de…

- O celula restransa, intervenție din partea mai multor țari și organizații terțe, negocieri care au durat ore intregi. Un inalt oficial american povesteste despre procesul de negociere. O "celula" discreta, comunicari complexe implicand sefi de stat si sefi ai mai multor servicii secrete, progrese…

- ANALIZA: Aproape o treime dintre romani nu cred ca vor ramane la acelasi loc de munca pana la 60 de aniUn angajat roman din trei (31%) crede ca nu isi va putea pastra aceeasi slujba sau una similara pana la varsta de 60 de ani, cu 4% peste media Uniunii Europene (UE), potrivit celui mai recent raport…

- Se cauta soluții pentru ca salariații Complexului Energetic Oltenia (CEO) sa nu piarda din venituri. Aceasta in urma aplicarii ordonanței austeritații. Minerii și energeticienii ar putea ramane fara prime sau cu tichetul de vacanța injumatațit. De asemenea, salariații cu peste 8.000 de lei net salariu…

- Primariile nu vor mai putea organiza pe bani publici concerte și festivaluri, iar angajații din ministere nu vor mai primi al treisprezecelea salariu. Excepții se fac insa in Educație, Sanatate, dar și la Primaria Timișoara.

- Guvernul va aproba, in sedinta programata sa inceapa la aceasta ora, Strategia nationala de sanatate pana in 2030, a anuntat ministrul sanatatii, Alexandru Rafila. El a precizat ca vor mai fi adoptate, totodata, si alte acte normative importante pentru sistemul de sanatate din Romania, care vor duce…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor limita drastic sporurile pentru condiții vatamatoare. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest proiect…

- Mai multe zile libere pentru o categorie de romani: Concediu in plus si bani mai multi Mai multe zile libere pentru o categorie de romani: Concediu in plus si bani mai multi Contractul Colectiv de Munca la nivel de sector de negociere colectiva Sanatate (CCMS) pentru perioada 2023-2025 a intrat in vigoare…