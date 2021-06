Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astazi o intrevedere cu ES Sofia Grammata, Ambasadoarea Republicii Elene in Republica Moldova cu reședința la București. Parțile au discutat mai multe subiecte de pe agenda bilaterala, precum intensificarea relațiilor economice, politice si sociale.…

- Potrivit listei actualizate joi, 22 aprilie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, 60 de țari și teritorii sunt incluse „in zona galbena” printre care și Grecia. In schimb, Republica Moldova a fost acoasa din lista galbena.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Grecia este inclusa pe lista galbena, la fel Germania, Elveția, SUA și Canada. Nu se…

- Grecia a fost introdusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, romanii care vor calatori in Grecia, vor fi obligați la intoarcerea in Romania sa stea in carantina 14 zile. Masura nu se aplica celor care au fost vaccinați cu ambele doze sau care au avut in ultimele 90 de zile COVID-19.…

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Fostul șef de stat al Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon va merge miercuri seara la Moscova, unde, printre altele, va discuta problema furnizarii vaccinului rus in Republica Moldova. Politicianul a spus acest lucru in emisiunea…

- BUCUREȘTI, 26 mart – Sputnik. Avizat și atent la ceea ce se petrece și cum se cheltuiesc banii, Eugen Teodorovici face praf așa-zisul ajutor promis de președintele Ioahnnis și premierul Cițu pentru Moldova. Teodorovici caracterizeaza acțiunea ca fiind ”O incercare penibila de a obține capital…

- Florin Cițu a reacționat, dupa ce Maia Sandu, președintele Moldovei, a anunțat ca negociaza cu Federația Rusa pentru a primi vaccinul Sputnik V. Asta, in condițiile in care situația țarii este in stare critica, din cauza numarului mare de infectari. Cițu a anunțat ca Romania trimite 50.400…

- Romania mentine Republica Moldova in lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, moldovenii cu cetatenie romana vor fi obligati sa stea 14 zile in carantina daca merg in tara vecina, iar ceilalti nu au voie in continuare sa intre in Romania.