- Decizia Interpolului de a nu-l anunța in cautare pe Vladimir Plahotniuc este ciudata, a declarat președinta Maia Sandu, pentru un post de televiziune de peste Prut. Totuși, șefa statului afirma ca autoritațile de la Chișinau fac demersuri bilaterale, in țarile in care se presupune ca ar fi acesta, dar…

- O noua învinuire în privința lui Vlad Plahotniuc, într-un dosar privind depașirea atribuțiilor de serviciu și fals în acte publice, comise în iunie 2019. PCCOCS menționeaza ca a anunțat în cautare un deputat din legislatura a X-a, afiliat acestuia, cu solicitarea…

- Liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, a fost dat in cautare internaționala pentru localizare, arest și extradare. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre șeful Biroului Național Central Interpol din Moldova, Viorel Țentiu.

- Un barbat de 35 de ani, cetațean al Ucrainei, anunțat in cautare internaționala din anul 2017, a fost reținut in municipiul Chișinau de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații in comun cu procurorii PCCOCS. Timp de patru ani, acesta s-ar fi ascuns de oamenii legii, atit pe teritoriul Republicii…

- Un cetațean al Federației Ruse, de 52 de ani, care fusese anunțat in cautare internaționala in anul 2013 de catre autoritațile din Rusia și Interpol, a fost retinut la Chisinau.Baratul este cercetat pentru escrocherie.

- Georgian, anunțat in cautare internaționala de peste 10 ani, extradat din Belarus in Moldova. Acesta are 52 de ani si a fost extradat din Republica Belarus in Republica Moldova, avind masura de reprimare arest, transmite Noi.md cu referire la sinteza.org. El este invinuit de circulație ilegala a substanțelor…

- Un barbat de 46 de ani, suspectat de circulație ilegala a drogurilor in proporții deosebit de mari și trecerea acestora peste frontiera vamala a Republicii Moldova, tainuindu-le de controlul vamal, a fost reținut in Belgia și extradat autoritaților din țara.