Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, este suparat foc pe colega sa din PAS, Maia Sandu, pentru ca aceasta evita sa discute cu el. Intr-un interviu acordat portalului Nordnews, Nastase s-a plins din nou ca Maia Sandu nu ii raspunde la apelurile telefonice. „Am avut citeva tentative de a o contacta pe dna Sandu…

- Procuratura Anticoruptie a examinat denuntul presedintei PAS, Maia Sandu, care solicita tragerea la raspundere penala a tuturor celor care au negociat si organizat semnarea Acordului de imprumut cu Federatia Rusa, in suma de 200 milioane de euro, document care in cele din urma a fost anulat de Curtea…

- Pandemia de coronavirus va fi depasita mai rapid daca tarile colaboreaza in gestionarea acestei crize, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pledand pentru imbunatatirea procedurilor Organizatiei...

- Cancelarul german Angela Merkel a pledat sambata pentru cooperare in lupta impotriva propagarii noului coronavirus si pentru conlucrare in elaborarea de teste, medicamente si a unui vaccin "pentru toate persoanele", transmite EFE. Cancelarul german a dedicat obisnuitul sau mesaj video…

- In aceasta perioada, statiunea Baile Herculae era aproape in totalitate rezervata de catre yoghinii de la MISA, care desfasurau de 30 de ani tabara internationala de yoga. Circa 3.000 de yoghini veneau in tabara, iar pentru localnici era inceputul perfect de sezon turistic.

- O acțiune internaționala coordonata și continua va fi esențiala pentru susținerea țarilor vulnerabile, pentru restabilirea increderii piețelor, oprirea riscurilor pentru stabilitatea financiara și pentru stimularea relansarii creșterii economice mondiale dupa pandemia Covid-19, a declarat pentru presa…

- Un filmuleț cu cancelarul german Angela Merkel a devenit viral. Aceasta a explicat “nemțește”, cu cifre și grafice, de ce Germania nu poate inca renunța la restricțiile impuse din cauza coronavirusului.In cei 14 ani de cand este cancelarul Germaniei, adresarea directa și aversiunea cancelarului german…

- „Povești din Padurea Muzicala”, de Cristina Andone – o bucurie pentru copii! Ziua internationala a cartii pentru copii, initiata de Consiliul International al Cartilor pentru Tineri este celebrata, in fiecare an, la 2 aprilie, cu ocazia aniversarii povestitorului Hans Christian Andersen. Consiliul International…