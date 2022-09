Șandru (Aquabis) explică: De ce plătim apa pluvială? Apa pluviala, adica apa care se aduna dupa ploi, se gasește pe facturile trimise de Aquabis. Ion Șandru, directorul furnizorului de apa și canalizare, a explicat de ce apa pluviala este platita de bistrițeni. Motivul pentru care apa pluviala intra și ea pe facturile Aquabis este ca toata apa ajunge in canalele Aquabis, iar apa trebuie și ea procesata la randul ei. Apa pluviala provine din precipitații, iar Aquabis factureaza cifra medie de precipitații transmisa lunar de ANM. Spre exemplu, in luna iunie au fost 22,1 litri pe metrul patrat, iar pentru o familie care locuiește intr-un bloc alaturi… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

