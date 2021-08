Stiri pe aceeasi tema

- Marea actrița Cezara Dafinescu va fi omagiata la TIFF (Festivalul Internațional de Film Transilvania) pentru intreaga sa cariera. Ediția din acest an a importantei manifestari va avea loc intre 23 iulie și 1 august, la Cluj-Napoca. Indragita și apreciata in cinematografia romineasca, artist va primi…

- Fanii din Ucraina și din Austria au semnat „frația berii” in Centrul Vechi din Capitala, inainte de meciul celor doua naționale, programat luni, 21 iunie, de la ora 19.00 (in direct la Pro TV), pe Arena Naționala din București. Ucraina – Austria se joaca diseara la București, in ultima runda a grupei…

- EURO 2020. Dan Petrescu (53 de ani) a vazut meciul Ucraina - Macedonia de Nord 2-1 din tribuna a doua a stadionului „Arena Naționala”. CONTEXT: GSP a dezvaluit luni ca foștii mari internaționali ai Romaniei au primit bilete din partea Federației la tribuna a II-a, la meciul Austria - Macedonia de Nord…

- Trimiși la tribuna a II-a a Arenei Naționale la meciul de debut din Capitala, Gica Hagi și Gica Popescu nu mai vor sa mearga și in aceasta dupa-amiaza la confruntarea Ucraina – Macedonia de Nord, chiar daca ar fi primit bilete la tribuna oficiala, relateaza Libertatea. Gazeta Sporturilor a dezvaluit,…

- Gheorghe Hagi a oferit o prima reactie la scandalul care a urmat meciului Austria - Macedonia de Nord, de la Campionatul European de Fotbal, de pe Arena Nationala. Gheorghe Hagi, Gica Popescu și Dorinel Munteanu au urmarit partida de la tribuna a doua a Arenei Naționale, in timp ce oficialii…

- Duminica, 13 iunie, de la ora 19:00, pe Arena Naționala se va juca primul din cele patru meciuri gazduite de București la UEFA EURO 2020, Austria – Macedonia de Nord. Joi, 10 iunie, la stadion a fost organizata o conferința de presa in care managerului de stadion UEFA i-a fost inmanata, nu doar simbolic,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat ca gradul maxim de ocupare a Arenei Nationale la toate meciurie din cadrul Euro-2020 care vor avea loc la Bucuresti a fost marit de la 25 la 50 la suta. "Ieri a fost aprobata aceasta decizie, deci pana la 50 la suta, de la 25 la…