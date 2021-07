Stiri pe aceeasi tema

- O zi importanta pentru campioana olimpica Sandra Izbașa și alesul inimii sale, actorul Razvan Banica. Dupa un an de relație, cei doi au spus astazi "Da! in fața ofițerului de stare civila.

- Sandra Izbașa s-a casatorit cu nepotul lui Ștefan Banica Jr. Ultima caștigatoare a unui titlu olimpic la gimnastica pentru Romania și-a unit, astazi, destinul, cu alesul inimii. Acesta este Razvan Banica, actor la teatrul Nottara și ruda cu celebrul artist. Cei doi s-au casatorit intr-o ceremonie ținuta…

- Nunta mare in showbiz chiar in aceste momente. Dupa ce in luna decembrie a cerut-o de soție, astazi Sandra Izbașa și Razvan Banica se casatoresc intr-un cadru de poveste. Spynews.ro va ofera imagini exclusive de la cununia civila a celor doi.

- Un nou eveniment ia prin surprindere showbizul romanesc. Un cunoscut cantareț de la noi s-a casatorit religios cu partenera lui. Inca o nunta mare in showbiz. Cine s-a casatorit in mare secret A fost o zi mai mult decat fericita pentru cantarețul care s-a casatorit cu iubita lui, la o saptamana dupa…

- Catrinel Sandu spunea ca nu mai vrea casatorie dupa divorțul de primul șot. Lucrurile s-au schimbat, iata, dupa ce l-a cunoscut pe Steve, un american ce i-a transformat viața la 180 de grade. Fosta „bebelușa” de la Cronica Carcotașilor si-a refacut viata alaturi de medicul Steve Schroeter, cu care s-a...…

- Nunta surpriza in showbiz! Cei doi s-au casatorit in mare secret. Mireasa a fost cu adevarat superba, iar ceremonia a fost una discreta. Nunta surpriza in showbiz. S-au casatorit in mare secret O vedeta de la noi s-a casatorit in mare secret, sambata, in Capitala. Ea s-a cununat religios la biserica…

- Veste „bomba” in showbiz! Gina Pistol și Smiley și-au botezat de curand fiica, in mare secret. Deși fericiții parinți au vrut sa pastreze discreția in privința acestui eveniment, o alta vedeta i-a dat de gol, mai exact, o colega de breasla de-a lui. Tot ea a postat primele imagini spectaculoase de la…

- Valentin Sanfira și Codruța Filip vor sa iși uneasca destinele și in fața lui Dumnezeu cat mai repede posibil insa, din cauza pandemiei și a restricțiilor care, deși s-au mai relaxat, inca exista și le strica planurile tinerilor indragostiți. Și chiar daca cei doi sunt cununați civil, pentru a putea…