Sanctiunile americane impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand aceasta isi va schimba comportamentul, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Reuters. 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta de comportament al Rusiei', a afirmat Bolton, intr-o conferinta de presa la Kiev. Washingtonul a impus sanctiuni economice Rusiei in urma presupusei implicari a acesteia in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, acuzatii respinse insa de Moscova. Bolton, care a avut in cursul zilei o intrevedere…