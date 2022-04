Sancțiunile Occidentului produc o schimbare majoră în Rusia: se trece la o rublă digitală Rusia a declarat joi ca intentioneaza sa aiba pana anul viitor o rubla ”digitala” capabila sa faca plati internationale si, de asemenea, doreste sa extinda numarul de tari care accepta cardurile bancare in stil Visa si Mastercard care sunt administrate de banca sa centrala, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

