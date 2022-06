Sancțiunile impuse Rusiei sparg unitatea occidentală Elanul din spatele sancțiunilor occidentale impotriva Rusiei este slab. Chiar daca UE susține cele mai dure restricții de pana acum impotriva mașinii de razboi rusești – inclusiv interzicerea parțiala a importurilor de petrol – concesiile sunt din ce in ce mai multe, de la scutirea țițeiului din conducte pana la eliminarea Patriarhului Kirill de pe lista de sancțiuni. Viktor […] The post Sancțiunile impuse Rusiei sparg unitatea occidentala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

