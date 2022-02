Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru youtuberul Brian Tyler Cohen, ca nu exista o alta alternativa la sancțiunile date Rusiei dupa invadarea Ucrainei decat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza News.ro . „Exista doua optiuni: Incepe al Treilea…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a speculat ca Rusia ar putea naționaliza proprietațile persoanelor inregistrate in SUA, UE și alte entitați neprietenoase pe fondul noilor sancțiuni anti-ruse. Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, nu a exclus naționalizarea bunurilor…

- Asaltul Kiev-ului. Oficialii ucraineni se așteapta ca astazi sa aiba loc marele atac rusesc asupra Kievului. Volodimir Zelenski este ținta numarul 1, așa cum a declarat ieri. Ucraina se așteapta la un atac de tancuri rusești asupra capitalei sale, Kiev, cel mai tarziu vineri, noteaza The Guardian .…

- Vladimir Putin a avut joi o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Potrivit Bloomberg, in…

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Fii la curent cu cele…

- Președintele american Joe Biden a convocat joi dimineața o reuniune a Consiliului Național de Securitate in Sala de Situații pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Alba, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vldimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas, el afirmand ca scopul este pararea oamenilor care sunt tinta abuzurilor si genocidului regimului de la Kiev. Potrivit CNN, Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a asigurat marti pe omologul sau rus Vladimir Putin de sprijinul sau in criza din Ucraina, relateaza France Presse, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…