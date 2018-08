Sancțiuni Rusia. Sondaj Gallop printre americani Pe fondul relatiilor din ce in ce mai tensionate dintre Statele Unite si Rusia, marcate de presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, majoritatea americanilor cred ca este mai importanta imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari decat impunerea de masuri dure impotriva Moscovei, relateaza miercuri Xinhua. Un sondaj recent realizat de Gallop arata ca 58% dintre americani prefera relatii mai bune cu Rusia, in timp ce adeptii unei linii dure, 'hardliners', care sustin masuri diplomatice si economice dure, sunt in proportie de 36%. Totodata, majoritatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de externe Jeremy Hunt, care ar urma sa declare in fata unei audiente la Washington, in cursul zilei de marti, ca Londra doreste ca Uniunea Europeana, pe care o va parasi anul viitor, sa-si mareasca sanctiunile asupra Moscovei. Marea…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene sa inaspreasca sancțiunile impuse Federației Ruse, afirmand ca blocul comunitar trebuie sa fie solidar cu Statele Unite ale Americii, dupa ce Washingtonul a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic de la Salisbury . Marea Britanie, UE și SUA…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sanctiona Rusia in dosarul otravirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, in martie, in orasul englez Salisbury, relateaza The Associated Press conform News.ro . Aceste sanctiuni transmit ”un mesaj fara echivoc Rusiei, potrivit…

- Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa, Iulia (33 de ani), s-au aflat timp de mai multe saptamani la terapie intensiva, fiind gasiti pe 4 martie in stare de inconstienta pe o banca, in Salisbury, dupa ce o forma lichida a agentului neurotoxic…

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters. Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse),…

- Rusia și-a exprimat, luni, regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, dupa ce a fost otravita cu agentul neurotoxic Novoiciok , dar a spus ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ”destul de absurda”. Autoritațile din Marea Britanie au spus ca Dawn…