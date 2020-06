Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul orașului Galați, Picu Apostol Roman, a postat pe Facebook imagini cu dezastrul lasat de romani intr-un centru de carantina.Viceprimarul susține ca unii dintre cei cazați și-au batut joc de Romania și de munca unor oameni dedicați dupa ce au lasat ezastru total in camerele in care au fost…

- Bluetooth și aplicațiile de smartphone pot fi un aliat important in detectarea noului coronavirus, dar e important sa ne asiguram ca datele nu sunt folosite in alt scop.Aceasta perioada de carantina e doar prima etapa in lupta noastra cu coronavirusul. Daca relaxam carantina și incercam sa ne intoarcem…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Epidemia de COVID-19 este in platou in Romania, cu numarul de cazuri in scadere cu 10% fata de saptamana precedenta si trece de la sine dupa ce isi termina ciclul. Cu toate acestea, va reveni la toamna, dar nu va avea atata putere si nici nu se va raspandi asa, spune epidemiologul…

- Epidemia de coronavirus din Turcia incepe sa se aplatizeze si tara isi propune sa revina la normal dupa incheierea Ramadanului, la sfarsitul lunii mai, a declarat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de catre agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters.Citește și: Un studiu…

- Epidemia de COVID-19 este in platou in Romania, cu numarul de cazuri in scadere cu 10% fata de saptamana precedenta și ca trece de la sine dupa ce isi termina ciclul. Cu toate acestea, va reveni la toamna, dar nu va avea atata putere si nici nu se va raspandi asa, spune epidemiologul Geza Molnar.Geza…

- Sinucidere socanta : Un jandarm s-a impuscat in cap intr-un centru de carantina Un jandarm s-a impușcat in cap, sambata, in timpul serviciului, in timp ce pazea un hotel din Alexandria in care sunt cazate mai multe persoane aflate in carantina. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Jandarmul…

- Un barbat intors din strainatate și bagat in carantina, impreuna cu mai mulți prieteni, intr-un centru din Roșiorii de Vede, județul Teleorman,a transmis live pe Facebook și a aratat prietenilor sai condițiile din centru și mancare pe care au primit-o. Bahoi Libanezu, așa cum se numește pe Facebook,…

- Epidemia de coronavirus din Romania ii va ține pe romani in case in noapte de Inviere. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a transmis un mesaj important pentru creștini.