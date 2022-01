Stiri pe aceeasi tema

- 10 doljeni au ajuns in ultimele ore la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Craiova cu traumatisme provocate de petarde. Este vorba despre trei copii și șapte adulți. Un copil de 13 ani a ajuns recent la UPU cu traumatism la ambii ochi. Reprezentanții spitalului spun ca va…

- Un nou VAL URIAȘ al PANDEMIEI prezis de Arafat: „Rata de transmitere OMICRON este de 1 la 3, alte țari sunt in alerta maxima” Un nou VAL URIAȘ al PANDEMIEI prezis de Arafat: „Rata de transmitere OMICRON este de 1 la 3, alte țari sunt in alerta maxima” Suntem intr-o perioada cu un numar mai mic de infectari,…

- Daca numarul infectarilor cu noul coronavirus a inceput sa scada in ultimele zile, in spitale numarul pacientilor cu forme grave de Covid continua sa fie foarte ridicat. La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova, numarul pacientilor din izolatorul Covid amenajat in Unitatea pentru Primiri Urgente…

- Potrivit DSP Iasi, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" - sectia ATI sunt infectate cu noul coronavirus 10 cadre medicale.La Spitalul de psihiatrie si pentru masuri de siguranta Padureni Grajduri - Pavilion 2 Femei sunt 9 persoane cu COVID-19 (4 cadre medicale si 5 pacienti).In acest…

- La Spitalul Clinic Județean de Urgența din Craiova, calvarul Covid pare fara capat. Inceputul saptamanii aduce un record negativ de pacienți cu forme severe care sunt tratați in izolator: 40. La aceștia se adauga și cei internați in terapie intensiva, 30. Personalul este epuizat. „Este un record negativ.…

- Daca joi situatia parea sa dea semne de imbunatatire la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, in noaptea de 7 spre 8 octombrie a inceput din nou sa creasca numarul internarilor de pacienti Covid in stare grava, anunta conducerea. Vineri dimineata, 32 de pacienti cu coronavirus se aflau in izolatorul…

- Imagini cu pacienti Covid inghesuiti pe targi, intre paturi din rezerve, sau tratati cu concentratorul de oxigen pe hol, pe un scaun, din lipsa de locuri, arata situatia fara precedent cu care se confrunta Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova. La spital se prezinta cu nevoie de oxigen…

- Un doctor de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Timișoara a scris pe pagina sa de Facebook ca dupa garda de ieri, a ramas cu o amintire pe care nu are cum sa o uite prea curand. Este imaginea unui cuplu aflat in Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), care imparțea aceeași masca de oxigen. […] Articolul…