- Astazi, 17.09.2020 s-a semnat acordul de asociere dintre Județul Bacau, orașul Buhuși și spitalul ”Prof. dr. Eduard Apetrei” din localitate pentru realizarea unor noi investiții ce vizeaza infrastructura de sanatate și inființarea unui Centru comunitar integrat. Proiectul de reabilitare și modernizare…

- – Domnule Sechelariu, cum vedeți deschiderea noului an școlar? – Avand in vedere faptul ca a fost anunțata deschiderea anului școlar pentru ziua de 14 septembrie, doresc sa fac anumite precizari. In acest moment avem publicat Ordinul Ministerului Educației nr. 5487/1494/2020 din data de 01.09.2020 și…

- Spațiile aferente Serviciului de Anatomie Patologica din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși au fost extinse, reabilitate și dotate cu aparatura medicala de ultima generație. Lucrarile de reabilitare și extindere au fost executate cu personal propriu, iar aparatura medicala a fost achiziționata…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a obținut avizul conducerii Ministerului Sanatații privind inființarea unei noi structuri cu paturi, respectiv Compartimentul de Urologie. Aceasta structura face parte din Secția de Chirurgie generala și vine in intampinarea cerințelor pacienților care vor…

- Institutul de Sanatate Publica a schimbat regulile de testare pentru noul coronavirus. Astfel, INSP recomanda testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane, respectiv: Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definitiei de caz; Contacți apropiati simptomatici…

- Gabriel Dominte, proprietarul cunoscutului Pescado Grup din Buhuși, jucator de referința pe piața preparatelor din pește, a preluat mandatul de președinte al Rotary Club Bacau pentru perioada 2020-2021. Predarea și preluarea mandatului a avut loc, in condițiile impuse de pandemia de Covid-19, intr-o…

- La data de 29 iunie a.c., in jurul orei 10:00, un barbat de 30 de ani, din comuna Blagesti, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Balcescu din Buhusi, ajungand la trecerea pentru pietoni marcata și semnalizata corespunzator, nu a acordat prioritate de trecere unei femei in varsta de 80…

- La data de 28 iunie a.c., in jurul orei 03.00, politistii rutieri din Buhusi au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, pe raza localitatii Racova, in urma caruia doua persoane au necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fata locului…