In timp ce Iohannis iși petrece vacanța de toamna-tarzie in „vizite de lucru” prin savanele insorite ale Africii, in lume se intampla lucruri.Lucruri semnificative… cum ar fi faptul ca SUA recunoaște in mod deschis ca a pierdut hegemonia asupra lumii, ca lumea a devenit deja o lume multipolara.Cateva elemente, unele din puținele „scapate” in presa de partea chineza (sic!) ma fac sa nu impartașesc viziunea optimist-triumfalista a unor analiști de prestigiu de pe la noi.Sa le luam pe rand: In primul rand, agenda intalnirii a urmarit strict punctajul „sugerat”, ca sa nu spun impus, de China. Premizele…