Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania inca se confrunta cu primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus si ca prognoza autoritatilor „merge spre 20 de mii de imbolnaviri la finalul primului val, daca sunt respectate regulile”. Urmatoarele masuri de relaxare ar putea…

- Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, respectarea si cu ocazia zilelor libere de 1 Mai a regulilor stabilite de autoritati, asa cum s-a intamplat de Paste, cand s-a vazut totul "a fost in regula", deoarece nu exista o crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus.

- Raed Arafat trage un nou semnal de alarma și le transmite romanilor sa respectele regulile impuse de autoritați pana pe 15 mai. Șeful departamentului pentru Situații de Urgența spune ca relaxarea masurilor de la jumatatea lunii viitoare va putea fi facuta doar daca raspandirea coronavirusului va fi…

- ”Lipsa materialelor abia acum incepe sa se rezolve. Unele firme au inceput sa fabrice, dar ramane problema materiei prime. Noi speram ca la inceputul acestei luni sa avem materiale fabricate in Romania. Sunt oameni care semneaza contracte la 2-3 dimineața, negociaza pentru a aduce materiale de protecție”,…

- Pandemia de coronavirus a lovit aproape toate colțurile planetei. Pe 22 aprilie, numarul celor care s-au imbolnavit de COVID-19 a depașit 2,5 milioane, in timp ce peste 180.000 de persoane au murit. Insulele Faroe, un mic arhipelag aflat în nordul Oceanului Atlantic, a reușit sa gestioneze…

- "Discutam foarte des cand se iau aceste masuri, eu cel puțin am militat pentru continuarea izolarii, pentru menținerea distanțarii. Ați vazut și astazi pe domnul președinte Iohannis in prelungirea starii de urgența. Este un moment deosebit, un moment religios, dar și un moment al marilor provocari,…

- Specialistii in sanatate anunta ca foarte multe persoane ar putea fi deja infectate cu noul coronavirus, chiar daca nu au fost oficial diagnosticate. Simptomele Covid-19 variaza foarte mult de la o persoana la alta, insa iata cum trebuie sa va comportati in cazul in care semnalati ca ati putea fi deja…

- Regulile de pastrare a distantei fata de persoanele din jur sunt greu de respectat de catre unii ieseni. Un barbat aflat in piata Nicolina a fost atentionat de unul dintre politistii locali aflati in misiune pentru pastrarea ordinii. Individul s-a enervat si l-a lovit pe agent. Ieseanul violent a fost…