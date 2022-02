Samsung spune că la noile telefoane Galaxy S22 va folosi plastic reciclat de la plasele de pescuit din oceane Samsung va lansa miercuri noile telefoane de vârf de gama Galaxy S22, iar despre ele s-a scris pe larg și se știu multe detalii. Compania a spus ca la noile telefoane Galaxy a dezvoltat un material &"care da o noua viața plasticelor din ocean, acestea fiind încorporate în diferite dispozitive&". Compania spune ca datele arata ca în fiecare an sunt aruncate în ocean peste 600.000 de plase de pescuit.



Presa a scris pe larg ca vor fi trei telefoane în noua serie Galaxy: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus și Galaxy S22 Ultra. Sursele mai spun ca S 22 va avea ecran… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

