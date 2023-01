Samsung prezintă pliabilul viitorului: telefon cu ecran pliabil la 360 de grade Se pare ca viitorul telefoanelor pliabile nu il reprezinta rulabilele, asa cum ne-am fi gandit, ci un tip complet nou de ecran pliabil, la 360 de grade. Samsung Display a oferit un demo cu un astfel de prototip si il vedeti mai jos. De fapt e un demo 2 in 1: pe de o parte e un prototip de ecran si pe de alta un prototip de balama. Ea permite plierea si spre interior si spre exterior, eliminand nevoia unui ecran extern. Conceptul se numeste „Flex In & Out” si ii permite balamalei sa se plieze la 360 de grade, creand o cuta mult mai putin vizibila. Prototipul le-a fost prezentat jurnalistilor de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

