Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 și Z Flip 3 vor fi lansate în august Urmatorul lot de telefoane Galaxy de la Samsung ar putea fi lansat exact la timp pentru a umple golul din lipsa seriei Galaxy Note din acest an. Compania intenționeaza sa lanseze Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 și Galaxy Z Flip 3 in august. Potrivit presei coreene Yonhap, Samsung este in discuții cu operatorii locali de telefonie mobila de pe piața sa interna pentru a lansa telefoanele Galaxy menționate mai sus la sfarșitul lunii august. Cea mai recenta cronologie a lansarii Galaxy S21 FE se aliniaza cu ceea ce a fost dezvaluit de o foaie de parcurs Samsung care a stabilit lansarea telefonului… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

