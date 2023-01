Samsung Galaxy Book2 Go 5G este un laptop 5G Samsung cu interconectare cu produse Galaxy Samsung merge pe mana conectivitatii 5G, odata cu lansarea noilor sale laptopuri din gama Book2 Go. Acestea au procesor Snapdragon 7c+ Gen 3 la interior si conectivitate 5G asigurata de modemul aferent. Samsung a dezvaluit deja laptopul Galaxy Book2 Go cu saptamani in urma, cu plusurile unui CPU ARM pe Windows, mai precis autonomia. Acela era totusi doar un model Wi-Fi, iar acum apare si unul 5G. Galaxy Book2 Go 5G propune doua sloturi SIM si combina ideea de SIM fizic cu eSIM. Conexiunea 5G foloseste benzile sub 6 GHz. Laptopul se poate conecta la Wi-Fi 6E si poate lucra foarte bine cu alte temrinale… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

