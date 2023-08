Samsung deja testează un Galaxy Z Flip 6 cu o cameră upgradată Nici nu s-a lansat bine Samsung Galaxy Z Flip 5 si iata-ne discutand deja despre Galaxy Z Flip 6. Acest viitor telefon pliabil cu clapeta tocmai a primit o scapare importanta, care face referire la camera sa. Trebuie spus ca Z Flip 5 a debutat cu aceiasi senzori foto de pe Z Flip 4, iar cel selfie e de pe vremea lui Galaxy S20. Publicatia olandeza GalaxyClub a aflat cumva de la lantul de furnizori ca ni se pregateste un upgrade pentru la anul. Samsung Galaxy Z Flip 6 va primi mult asteptatul upgrade. Publicatia afirma ca Samsung a inceput deja testele cu prototipuri de Flip 6, cu o camera principala… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

