- Trei romani din Anglia au sechestrat o femeie și, timp de 11 ore, au supus-o la chinuri inimaginabile. Adrian Voicu (31 de ani), Sandokan Pachiu (40 de ani) și Constantin Dumitru (24 de ani) au sechestrat o femeie 11 ore, timp in care au violat-o pe rand și au supus-o la chinuri inimaginabile. Scenele…

- O femeie din Marea Britanie și-a ucis mama, apoi i-a furat identitatea pe rețelele de socializare ca persoanele apropiate sa nu iși faca griji in legatura cu dispariția acesteia. Fiica ei i-a ascuns trupul in dulap și a recurs laa cest gest din cauza unui conflict pe care cele doua l-au avut pentru…

- O femeie in varsta de 47 de ani din Marea Britanie a ajuns pe mana oamenilor legii chiar din vina ei, asta imediat dupa ce a vorbit in somn și a dezvaluit ca a furat sume importante de bani din casa unei batrane bolnave. Soțul lui Ruth Fort nu a putut trece cu vederea, astfel ca a denunțat-o in urmatoarele…

- O femeie in varsta de 39 de ani din Marea Britanie este acuzața ca și-a neglijat fiul de 7 ani și l-a lasat sa moara, in timp ce ea era sub influența substanțelor interzise. Baiatul care era diagnosticat și cu astm bronșic a fost gasit fara viața in afara casei, pe vreme o vreme friguroasa.

- Primele cazuri cu tulpina Omicron a SARS-CoV-2 confirmate in județul Suceava au fost la o mama de 34 ani și bebelușul ei, in varsta de 2 luni, care au venit in vacanța de sarbatori din Marea Britanie, unde mama lucreaza, a informat, luni, directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica ...

- O femeie, care lucreaza ca asistenta medicala din Marea Britanie,s-a trezit din coma in care se afla de 28 de zile dupa ce i s-a administrat Viagra. Monicai Alemeida i s-a indus coma dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat din cauza infecției COVID-19.

- Taiwanul a confirmat, sambata, ca a detectat primele trei cazuri de infectare cu noua varianta a COVOD Omicron, la calatori care au intrat saptamana aceasta in Taiwan si care sunt vaccinate cu schema completa, potrivit News.ro . Omicron continua sa raspandeasca in lume, fiind identificata pana in prezent…