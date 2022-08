Sâmbăta remizelor. Câte un punct pentru Poli, Ripi şi Dumbrăviţa Runda a treia a Ligii secunde de fotbal a adus cate un punct pentru reprezentantele Timisului. De departe, cel mai bun joc a fost facut CSC Dumbravita, 2-2 la Buftea, contra Concordiei Chiajna. Banatenii au fost ghinionisti, deoarece au condus de doua ori, dar au fost egalati in prelungirile primei parti, apoi in minutul 84. ... The post Sambata remizelor. Cate un punct pentru Poli, Ripi si Dumbravita appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

