Sâmbătă, peste 100 de avioane fac show deasupra Bucureștiului la BIAS 2023, cel mai mare show aerian din România Peste 100 de avioane și aeronave civile și militare vor evolua deasupra Aeroportului Internațional ”Aurel Vlaicu” (sambata, 26 august a.c.) la BIAS 2023 (Bucharest Internațional Air Show). Cea de-a 13-a ediție a celui mai important show aerian din Romania se deschide vineri, 25 august cu expoziția General Aviation Exhibition& Static Display pe care publicul o va putea vizita intre orele 10.00 și 17.00 pe aeroportul din Baneasa. Show-ul acrobatic de a doua zi va ține de la ora 10.00 dimineața pana la 22.00. Peste 100 de avioane fac show deasupra Bucureștiului la BIAS 2023! Surpriza nunților de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

