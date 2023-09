Stiri pe aceeasi tema

- Cultivarea porumbului in raioanele din sudul Republicii Moldova ar putea fi interzisa prin lege. Despre acest lucru a anunțat vicepremierul, ministrul agriculturii de la Chișinau, Vladimir Bolea.Potrivit demnitarului, cultura respectiva are nevoie de mai multe precipitații, insa in regiunea de sud…

- Belgia a luat „o decizie istorica” și va deschide in Republica Moldova o ambasada, a anunțat Viorel Cibotaru, ambasadorul Republicii Moldova in Belgia, Luxemburg și pe langa NATO, pe pagina sa de Facebook. Astfel, potrivit diplomatului, intenția Belgiei de a deschide o ambasada la Chișinau, denota „un…

- "Azerbaidjan Airlines" (AZAL) și "Turkish Southwind Airlines" vor deschide zboruri directe catre Republica Moldova.Potrivit informatiilor Aeroportului Internațional Chișinau, "Southwind" va opera zboruri charter catre Antalya, in perioada 8 august - 1 noiembrie, iar AZAL va efectua zboruri directe…

- Republica Moldova și Republica Populara Chineza ar putea iniția un schimb de experiența in domeniul menținerii ordinii și securitații publice. Acest subiect, precum și altele la fel de importante, au fost discutate la intrevederea ministrului afacerilor interne, Adrian Efros, cu Ambasadorul Republicii…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, afirma ca integrarea Republicii Moldova in Uniunii Europene ar fi bine sa fie infaptuita cat mai rapid. In acest sens, spune ministrul, autoritațile de la Chișinau depun eforturi pentru a indeplini reformele necesare. Asemenea…

- Directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova (SIS), Alexandru Musteata, a anuntat luni, intr-un briefing de presa, la Chisinau, destructurarea unei retele de spionaj care actiona in detrimentul Republicii Moldova, noteaza Agerpres. CITESTE SI Un șofer de autocar merge…

- Președintele Maia Sandu a discutat joi la Chișinau cu Paolo Gentiloni, Comisarul European pentru Economie despre integrarea economica a Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Șefa statului a subliniat ca, in ultimii zece ani, piața unica europeana a devenit cea mai importanta destinație de export…

- 4 iulie 2023 este zi de doliu național in Republica Moldova, pentru comemorarea victimelor atacului armat care a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinau, pe 30 iunie 2023, informeaza TV8.md.In aceasta zi, in toate localitatile din țara, precum și in misiunile diplomatice și consulare ale Republicii…