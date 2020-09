Stiri pe aceeasi tema

- Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican Donald Trump, il ataca cu regularitate pe cel pe care-l numeste "Joe adormitul" din cauza ca a ramas strict inchis in casa, in Delaware, timp de doua luni, incepand din martie, si din cauza ca si-a limitat de atunci deplasarile doar…

- Allan Lichtman, profesor de istorie in Statele Unite, are un algoritm care i-a permis sa indice fara greș, din 1984 pina in prezent, cine este ciștigatorul alegerilor prezidențiale. A facut-o inclusiv in urma cu patru ani, cind a prezis victoria lui Donald Trump, intr-un moment in care Hillary Clinton…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca Joe Biden este „impotriva lui Dumnezeu”, lansand atacuri vehemente asupra rivalului sau democrat, in cursa pentru alegerile prezidențiale.Conform BBC, comentariile au fost facute in timpul unei calatorii in Ohio, in timp ce Trump incearca sa caștige…

- Circa doua treimi din cetatenii americani inscrisi pe listele electorale sunt impotriva amanarii alegerilor prezidentiale din cauza epidemiei de coronavirus, arata un sondaj Reuters/Ipsos ale carui rezultate au fost publicate miercuri. Mai mult de jumatate din alegatori cred ca presedintele Donald Trump…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut amanarea alegerilor prezidențiale din 2020, scrutin in care urmeaza sa se confrunte cu fostul vicepreședinte Joe Biden, pe motiv ca votul prin corespondența ar putea duce la fraudarea alegerilor, relateaza BBC.

- Distanța intre voturile cu care sunt creditați cei doi candidați la apropiatele prezidențiale americane este net in favoarea lui Joe Biden. Corespondentul RFI la Houston transmitea duminica o corespondența in care dadea ca sigure șansele candidatului democrat Joe Biden de a repurta victoria la scrutinul…

- Candidatul democrat Joe Biden este favorit la pariuri pentru a caștiga alegerile prezidențiale din SUA in fața actualului președinte, Donald Trump. Potrivit Betfair, cota la pariuri a lui Trump este...

- ​Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, înlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine în timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin în sondaje în fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de…