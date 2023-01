Sam Smith a lansat single-ul Gloria

Stiri pe aceeasi tema

- Kim Petras a lansat “brrr”. Produs de ILYA (Ariana Grande, Normani, Ellie Goulding), „brrr” tremura de sintetizatoare glaciale și voci clare și este despre a ști ce vrei și sa gasești pe cineva care nu este intimidat de tine, care sa se apropie și sa-ți arate cat de mișto este. Aparand la Late Night…

- Cuco a lansat piesa „First Of The Year”. Fanii au devenit indragostiți de cantec dupa ce Cuco l-a inclus in playlist-ul pentru recentul sau turneu din America de Nord. „First Of The Year” este o balada psihedelica de vis, care urmeaza single-ul „Pendant”, pe care l-a impartașit ca un omagiu adus bunicului…

- Riovaz a lansat single-ul “Tantrum”. Pixul noului venit din New Jersey este de obicei ascuțit dupa ce lansarile recente „you’re a parasite” și „Tell Me Your Fears” l-au poziționat ca un observator acut al romantismului greșit. Piesa succinta de doua minute este pornita de un ritm puternic, care da tonul…

- “Face 2 Face” de la Juice WRLD a fost lansat. Single-ul urmeaza lansarea „In My Head”, care a aparut luna trecuta. La inceputul acestui an, Juice WRLD a lansat Fighting Demons (Digital Deluxe). Data de 8 decembrie a marcat a doua zi anuala a lui Juice WRLD in Chicago, IL. In parteneriat cu Fundația…

- Chitaristul timișorean Sebi Barzeianu, membru al trupei Phaser, a lansat un nou single extras de pe viitorul sau album, cu care debuteaza ca artist solo. Piesa este intitulata „Morse Code” și este insoțita și de un videoclip. „Morse Code” este al patrulea single extras de pe albumul „Perceptions of…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu “Unholy”, alaturi de Sam Smith, melodie care ocupa primele locuri in topurile radio din Romania si pe platformele de streaming, Kim Petras a lansat “If Jesus Was A Rockstar”. Single-ul o vede pe Kim implinindu-și un vis de lunga durata de a lucra cu eroul ei pop,…

- Formația The Case a lansat melodia „After You”, care este cel de-al treilea single realizat de timișoreni alaturi de producatorul italian Enrico Tiberi. Despre „After You” trupa declara ca „aceasta a fost de departe una dintre cele mai provocatoare piese ale noastre, mai ales datorita structurii sale…

- Dupa “Iubirea noastra” Cristina Vasiu a intrat din nou in studioul de inregistrari și iata ca lanseaza un nou single. Pentru noua piesa “Langa altcineva” solista a lucrat cu o echipa de profesioniști la fel cum s-a intamplat și pentru videoclip, care este unul cu adevarat special pentru care a apelat…