Salvia, planta care ține doctorul departe Se spune in popor ca „cine are salvie in gradina lui nu are nevoie de doctor”. Intr-adevar, salvia este o planta medicinala cunoscuta inca din cele mai vechi timpuri pentru proprietatile sale terapeutice. Era considerata sacra, daruita oamenilor de catre zei. Numele ei provine din verbul latin „salvere”, care inseamna „a salva„ Aceasta planta considerata „iarba sfanta” la greci, si „simbolul sanatatii” la orientali, a devenit un medicament universal care vindeca toate bolile umane. Salvia a fost numita de romani „planta celor 1.000 de virtuti terapeutice”. De altfel, denumirea speciei deriva de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

