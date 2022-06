Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 14 iunie, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, toti cei care vor si pot salva vieti sunt asteptati la Centrul de Transfuzie Sanguina (str. George Coșbuc, nr. 20/C, Baia Mare). Participantii sunt asteptati cu gustari sanatoase si cu doua tombole destinate donatorilor de sange, din care una…

- Prim ministrul Romaniei a donat in aceasta dimineata sange la Centrul de Transfuzie sanguina al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr.Carol Davila". "Stiu ca este mare nevoie de sange pentru cei aflati in suferinta. Este nevoie sa intelegem ca acest gest de omenie, pe care il putem face…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a donat sange in aceasta dimineața la Centrul de Transfuzie sanguina al Spitalului Universitar de Urgența Militar Central ”Dr.Carol Davila”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, joi, 26 mai, la Manastirea Putna s-a desfașurat o noua acțiune de donare de sange in cadrul parteneriatului incheiat intre Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Centrul de Transfuzii Suceava, Fundația ...

- Nevoia de sange pentru pacienții din spitale este o problema cu care se confrunta medicii in fiecare zi, in vreme ce restul lumii conștientizeaza aceasta lipsa abia atunci cand un cunoscut sau cineva drag lor are nevoie de transfuzii de sange.Tocmai de aceea, intr-un demers de conștientizare a ...

- 29 aprilie – 6 mai 2022: Lions Club Alba Iulia, desfașoara campania „Impreuna salvam vieți”, ca urmare a solicitarii CTS Alba de a dona sange 29 aprilie – 6 mai 2022: Lions Club Alba Iulia, desfașoara campania „Impreuna salvam vieți”, ca urmare a solicitarii CTS Alba de a dona sange Lions Club Alba…

- Circa 20 de elevi ai Scolii Postliceale Sanitare ‘Vasile Alecsandri’ din Focsani s-au alaturat proiectului studentilor medicinisti din Romania ‘Doneaza sange, fii erou’ si vor fi prezenti, zilnic, la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea pentru a-i asista pe donatorii de sange. ”Doneaza sange,…

- Potrivit IJJ Buzau, 26 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau au fost prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau, acesta fiind un alt mod de a ajuta pe cei aflați in suferința. Acțiunea face parte din Campania Naționala „Doneaza sange, salveaza o viața!” inițiata la…