Stiri pe aceeasi tema

- Fata de 13 ani disparuta la Sighetu Marmației și gasita dupa șase zile de cautari in casa unui barbat de 34 de ani din oraș a fost salvata de directorul Politiei Locale Sighetu Marmatiei, Florin Ciobanu, care a mers imbracat in civil la locație, dupa primirea unei informații „aproape incredibile”. Fata…

- Directorul Politiei Locale Sighetu Marmatiei, Florin Ciobanu, a povestit, marti, pentru News.ro, filmul evenimentelor in urma carora adolescenta de 13 ani disparuta timp de o saptamana a fost salvata. El spune ca a primit o informatie „aproape incredibila”, pe care a mers sa o verifice singur, imbracat…

- Au trait ani de zile in palate imense, spectaculoase, insa puțini știu cum a aratat prima lor locuința. Imediat dupa ce s-au casatorit, Regina Elisabeta și Prințul Philip s-au bucurat de viața „normala” de mariaj in Malta, unde locuiau intr-o vila ce astazi este in paragina. Ar urma sa devina muzeu.…

- Politistii de la Crima Organizata impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins in aceasta dimineata in 11 locatii din judetele Timis, Caras-Severin si Bihor, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat si contrabanda. Ancheta DIICOT…

- Chris Basham (35 de ani), capitanul lui Sheffield a suferit o accidentare oribila in meciul cu Fulham, din Premier League. Fundașul central a incercat sa centreze, dar piciorul stang, cel de sprijin, a cedat. Cel mai probabil, acesta a suferit o fractura deschisa de peroneu. Din primele imagini aparute…

- Autoritati din judetele Arges si Brasov participa la actiuni de cautare a femeii de 86 de ani care a plecat dintr-un azil de batrani situat in Dambovicioara. DETALII AICI Citește și: Ancheta la Spitalul Judetean Pitesti dupa dispariția unei cantitați insemnate de Fentanil Femeia, care inainte de a fi…

- Moartea Laurei Roșca (34 de ani) cunoscuta sub numele de DJ Lalla este invaluita in mister, iar anchetatorii comit gafa dupa gafa. La doua zile de la deces, spre exemplu, pe plaja au fost gasite de catre oameni obiectele personale ale tinerei, ceea ce polițiștii care efectueaza ancheta nu au gasit.Poliția…

- Trenul a revenit pe traseu abia dupa ce i s-a schimbat locomotiva. O ancheta in cadrul CFR a fost inceputa, insa calatorii s-au ales cu intarzieri de peste 2 ore.Trenul InterRegio Suceava – București, care a plecat vineri dimineața din Gara Suceava, a depașit gara din Verești, prima stație, fara sa…