- Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii au fost alertati prin 112 ca in Bratul Borcea al Dunarii, pe raza comunei Bordusani, un autoturism a cazut in apa. In interiorul masinii se aflau 3 barbati cu varste cuprinse intre 38 si 50 de ani. Dintre aceștia, un barbat de 38 de ani s-a autoevacuat,…

- Pompierii din Ialomita fac cautari in Bratul Borcea al Dunarii, pe raza comunei Bordusani, unde o masina a cazut in apa. Un barbat s-a salvat, insa doi nu au mai putut iesi, anunța news.ro. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii au fost alertati prin 112 ca in Bratul Borcea al…

- Pompierii și scafandrii incearca sa dea de urma unui barbat ieșit la pescuit pe apa Dunarii, dar despre care s-a aflat ca a disparut subit. Despre acest caz se cunosc destul de puține detalii. Conform primelor informații, se pare ca doi barbați au ieșit cu barcile la pescuit, pe Dunare, in localitatea…