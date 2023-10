Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Italia. Un autobuz a cazut 15 metri in gol si a luat foc, 21 de morți, 40 de raniți Un accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Ambasada de la Kiev confirma ca printre victimele tragicului accident sunt…

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. MAE a transmis ca, din primele informații,…

- Un accident ingrozitor s-a produs marți seara in Mestre (Veneția), dupa ce un autobuz s-a prabușit de pe rampa unui pod și a luat foc. Un autobuz cu turiști din Ucraina, Croația, Franța și Germania a cazut de pe un pod și a luat foc. 21 de morți, dintre care 2 copii, și 18 raniți. […] The post Accident…

- Cel puțin 21 de persoane au pierit intr-un accident devastator, care a avut loc marți seara. Un autobuz s-a prabușit de pe un pod in nordul Italiei, langa Veneția, iar autoritațile locale sunt in alerta maxima. La fața locului s-a activat Planul Roșu de Intervenție, astfel ca, misiunea salvatorilor…

- Un accident extrem de grav a avut loc in localitatea Mestre din apropiere de Veneția. Un autobuz s-a rasturnat de pe un viaduct și a luat foc la impact. Cel puțin 20 de persoane au murit, transmite Il Messaggero.

- Cel putin douazeci de persoane au murit si multe altele au fost ranite marti seara la Venetia, cand un autobuz care functiona cu gaz metan a cazut de pe un pod si a luat foc, potrivit primariei acestui oras din nord-estul Italiei, scrie AFP.

- Un accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au... The post Zeci de morti si raniti, inclusiv copii, intr-un accident langa Venetia. Un autobuz a cazut 15 metri in gol appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Tragedie uriașa in Italia! Un autobuz a cazut de pe un pod si a luat foc. Sunt zeci de morti si ranitiUn accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Tragedia a avut loc in seara de marți, 3 octombrie. S-a…