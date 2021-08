#ZideZi: Manifest pentru binele zilnic al copiilor, o campanie de constientizare, responsabilizare si actiune sociala a organizatiei Salvati Copiii Romania, a fost lansata luni, avand ca scop principal sprijinirea copiilor care traiesc in saracie, a celor care abandoneaza scoala. "In fiecare zi, 3 copii mai mici de un an mor in spitalele din Romania in lipsa unui incubator performant. In fiecare zi, 2 fete devin mame mult prea tinere, inainte sa implineasca 15 ani. In fiecare zi, 17 copii dispar de acasa, jumatate dintre ei fugind din cauza abuzului si exploatarii. In fiecare zi, 76 de copii abandoneaza…