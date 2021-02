Stiri pe aceeasi tema

- Asociația nemțeasca Ein Herz Fur Streuner e.V. va prelua in gestiune adapostul public de caini din Bistrița pentru urmatorii 10 ani. Asociația se va ocupa inclusiv de gasirea unor familii pentru patrupede, dar și de achitarea salariilor medicului veterinar și al personalului angajat acolo. Primarul…

- In aceasta dimineata, primele colinde s-au auzit in matinalul de la Radio Romania Iasi cu Adina Suhan: Am colindat la Suceava. Mircea Petriuc, voluntar “Salvati Copiii”, in direct la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/24-dec-sv-7-50.mp3 Ne dati ori nu ne…

- Pe Omid Ghannadi il știi de la „Visuri la cheie”. Este designer de interior, vine din Iran, are 33 de ani, doi copii și iubește voluntariatul. Omid are un birou de arhitectura impreuna cu soția lui, Ilinca, cu care face echipa de 10 ani. Stilul lui de viața dinamic l-a convins sa-și aleaga un coechipier…

- Din ce in ce mai multe societati comerciale care activeaza in domeniul retailului nealimentar intra in faliment, aflate in imposibilitatea de a mai rezista pe piata, potrivit unui comunicat al Organizatiei Patronale a Retailerilor din Romania, Roretail, remis, miercuri, AGERPRES . Asociatia a semnalat…

- Teatrul „George Ciprian” lanseaza volumul de povești și desene „Viața s-a mutat pe Internet”, realizat in urma concursului național cu același nume. Lansarea va avea loc ONLINE, prin Zoom, sambata, 14 noiembrie, și va fi transmisa in direct pe Facebook. Evenimentul va reuni o parte dintre autoarele…